Резал руки на контрольном посту: в Ровенской области пограничники обезоружили агрессивного пассажира микроавтобуса
Киев • УНН
На контрольном посту на Ровенщине агрессивный пассажир микроавтобуса в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки. Пограничники силой обезоружили мужчину, оказали первую помощь и вызвали скорую и полицию.
Агрессивный пассажир микроавтобуса Мерседес в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки на одном из контрольных постов в Ровенской области, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Как сообщили в ведомстве, пограничникам пришлось силой мужчину обезоруживать, после чего оказывали первую помощь.
К нему вызвали скорую и полицию.
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