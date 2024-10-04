Резал руки на контрольном посту: в Ровенской области пограничники обезоружили агрессивного пассажира микроавтобуса

Агрессивный пассажир микроавтобуса Мерседес в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки на одном из контрольных постов в Ровенской области, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Как сообщили в ведомстве, пограничникам пришлось силой мужчину обезоруживать, после чего оказывали первую помощь.

К нему вызвали скорую и полицию.

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