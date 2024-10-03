Рівно за місяць з дня страшної трагедії в Полтаві: кількість жертв зросла до 59
Київ • УНН
Через місяць після російського ракетного удару по Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 59. Атака "Іскандерами" також поранила 328 людей
Кількість загиблих у Полтаві через російський удар 3 вересня зросла до 59 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
"Рівно місяць минув із дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня", - повідомив Пронін.
За його словами, кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59.
"Щирі співчуття рідним та близьким…", - резюмував Пронін.
Нагадаємо
3 вересня 2024 року було скоєно подвійний ракетний удар по Полтаві. Ворог застосував ракети типу "Іскандер-М". Атака забрала життя 58 людей, ще 328 зазнали поранень.