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Рівно за місяць з дня страшної трагедії в Полтаві: кількість жертв зросла до 59

Київ • УНН

 • 15331 перегляди

Через місяць після російського ракетного удару по Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 59. Атака "Іскандерами" також поранила 328 людей

Кількість загиблих у Полтаві через російський удар 3 вересня зросла до 59 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

"Рівно місяць минув із дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня", - повідомив Пронін.

За його словами, кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59.

"Щирі співчуття рідним та близьким…", - резюмував Пронін.

Нагадаємо

3 вересня 2024 року було скоєно подвійний ракетний удар по Полтаві. Ворог застосував ракети типу "Іскандер-М". Атака забрала життя 58 людей, ще 328 зазнали поранень.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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poltavaПолтава

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