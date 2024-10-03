Ровно через месяц со дня страшной трагедии в Полтаве: количество жертв возросло до 59
Киев • УНН
Через месяц после российского ракетного удара по Полтаве 3 сентября количество погибших возросло до 59. Атака «Искандерами» также ранила 328 человек
Количество погибших в Полтаве из-за российского удара 3 сентября возросло до 59 человек. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
"Ровно месяц прошел со дня страшной трагедии в Полтаве. К сожалению, сегодня в больнице умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара 3 сентября", - сообщил Пронин.
По его словам, количество жертв циничного удара российской армии увеличилось до 59.
"Искренние соболезнования родным и близким...", - резюмировал Пронин.
Напомним
3 сентября 2024 года был совершен двойной ракетный удар по Полтаве. Враг применил ракеты типа "Искандер-М". Атака унесла жизни 58 человек, еще 328 получили ранения.