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Рівень зайнятості серед ветеранів складає 67% - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Рівень зайнятості серед українських ветеранів складає 67%, адже значна частина вважає, що їхній досвід потрібен лише у діяльності, пов’язаній з військовою службою. Про це під час презентації результатів опитування, проведеного в рамках проекту з реінтеграції ветеранів, що впроваджується Міжнародною організацією з міграції повідомив голова представництва Ан Нгуєн, передає кореспондент УНН.

Рівень зайнятості серед ветеранів складає 67% - опитування

"Рівень зайнятості серед ветеранів був 67%, але не всі ветерани працювали, до того, як вступили на військову службу", - повідомив Нгуєн.

Він також зазначив, що тільки 60% ветеранів, які вступили на військову службу, змогли повернутися на попереднє місце роботи.

"Вони почуваються виключеними з суспільства, і вважають, що їхній досвід потрібен, тільки якщо пов'язаний з військовою службою", - пояснює експерт.

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На його думку, це пов’язано і з тим, що попри складність процесу реінтеграції, ветерани не дуже охоче заявляють, що їм потрібна психосоціальна підтримка.

"56% ветеранів відмовляються від психологічної підтримки. Вони переважно діляться зі своєю сім’єю чи з колегами. Дивлячись на реінтеграцію, потрібно включати і сім’ю, і соціальні структури. Ми говоримо не тільки про індивідуальну підтримку, ми повинні створити простір підтримки. Половина з партнерів ветеранів засвідчують про проблеми, що відчувають після повернення", - додає Нгуєн.

Нагадаємо, що українські ветерани частіше обирають підприємницьку діяльність.

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