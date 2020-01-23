Уровень занятости среди ветеранов составляет 67% - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Уровень занятости среди украинских ветеранов составляет 67%, ведь значительная часть считает, что их опыт нужен только в деятельности, связанной с военной службой. Об этом во время презентации результатов опроса, проведенного в рамках проекта по реинтеграции ветеранов, что проводится Международной организацией по миграции сообщил глава представительства Ан Нгуен, передает корреспондент УНН.
"Уровень занятости среди ветеранов был 67%, но не все ветераны работали до того, как вступили на военную службу", - сообщил Нгуен.
Он также отметил, что только 60% ветеранов, которые вступили на военную службу, смогли вернуться на прежнее место работы.
"Они чувствуют себя исключенными из общества, и считают, что их опыт нужен, только если связан с военной службой", - объясняет эксперт.
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По его мнению, это связано и с тем, что несмотря на сложность процесса реинтеграции, ветераны не очень охотно заявляют, что им нужна психосоциальная поддержка.
"56% ветеранов отказываются от психологической поддержки. Они преимущественно делятся со своей семьей или с коллегами. Глядя на реинтеграцию, нужно включать и семью, и социальные структуры. Мы говорим не только об индивидуальной поддержке, мы должны создать пространство поддержки. Половина из партнеров ветеранов свидетельствуют о проблемах, которые испытывают после возвращения", - добавляет Нгуен.
Напомним, что украинские ветераны чаще выбирают предпринимательскую деятельность.