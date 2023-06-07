Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 82 сантиметри - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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«+5 см. Наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см», - написав Сєнкевич.
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Також мер повідомляв про ситуацію у Миколаєві станом на 18:00.
«Заводський район. Намив - вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюємо берег. Техніка вже працює. Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази)», - написав Сєнкевич.
За його словами, в Інгульському районі є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж.
«Корабельний район. Підтоплення в районі вул. Рибної - тут вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу», - повідомив Сєнкевич.
Він зазначив, що у Центральному районі на Нижній Набережній через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територією стрічкою.
«Прошу миколаївців там не прогулюватись», - закликав Сєнкевич.
Також за його словами, підтоплені пляжі Стрілка та Вербочка.
«В Ракетному Урочищі загроз підтоплення не спостерігається», - додав він.
Доповнення
Раніше Сєнкевич повідомляв, що станом на 12:00 рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 70 сантиметрів.
6 червня 2023 року російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.