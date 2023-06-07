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Уровень воды в акватории Николаева поднялся на 82 сантиметра - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 82 см. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.

Уровень воды в акватории Николаева поднялся на 82 сантиметра - мэр

Цитата

«+5 см. Сейчас уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 82 см», - написал Сенкевич.

Детали

Также мэр сообщал о ситуации в Николаеве по состоянию на 18:00.

«Заводской район. Намыв - вода подступила к остановочным комплексам. В самой низкой точке укрепляем берег. Техника уже работает. Подтоплена береговая линия в районе Леваневцев (пляж) и Яхт-клуба (рестораны и лодочные базы)», - написал Сенкевич.

По его словам, в Ингульском районе есть поднятие воды со стороны ул. Железнодорожной, подтоплен пляж.

«Корабельный район. Подтопление в районе ул. Рыбной - здесь вода дошла до некоторых пирсов лодочного кооператива», - сообщил Сенкевич.

Он отметил, что в Центральном районе на Нижней Набережной из-за поднятия уровня воды проседает грунт. Коммунальщики оградили территорию лентой.

«Прошу николаевцев там не прогуливаться», - призвал Сенкевич.

Также по его словам, подтоплены пляжи Стрелка и Вербочка.

«В Ракетном Урочище угроз подтопления не наблюдается», - добавил он.

Дополнение

Ранее Сенкевич сообщал, что по состоянию на 12:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся до 70 сантиметров.

6 июня 2023 года российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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