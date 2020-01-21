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Рівень умов в українських СІЗО набагато гірший, ніж в російських - звільнений політв’язень Карпюк

Київ • УНН

 • 11542 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Звільнений з російської в’язниці український політв’язень Микола Карпюк, який став головою громадської організації "Український центр запобігання катуванням", заявив, що стан слідчих ізоляторів в Україні гірший, ніж у Російській Федерації, де він відбував покарання до звільнення. Про це він повідомив під час брифінгу "Стан СІЗО в Україні", передає кореспондент УНН.

Рівень умов в українських СІЗО набагато гірший, ніж в російських - звільнений політв’язень Карпюк

"Мені довелось пройти через багато закладів несвободи на території РФ, і прийшовши в Київське СІЗО, я із болем для себе побачив, що рівень утримання, рівень чистоти, порядку, який є в Росії – набагато вищий, ніж є у нас - в Україні", - сказав Карпюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Денісова заявила, що Балух і Карпюк працюватимуть в офісі Омбудсмена.

Він також зазначив, що якщо такий вигляд і стан має столичний ізолятор, то ситуацію на місцях важко і уявити.

"На мою думку, найганебніша ситуація – це корпус, який називається в нашому (київському – ред.) СІЗО "качка". Цей корпус – найстаріший, і я не бачу можливостей, як можна в умовах абсолютно зруйнованого корпусу утримувати людей. Це загроза туберкульозу не тільки для ув’язнених, але і для співробітників самого СІЗО.

"Там немає світла, там грибок, там не те що штукатурка, тим сиплються стіни. Нари, що там вмонтовані... фактично, кожна людина забезпечена хворобою хребта. Я через це все пройшов в Росії, по собі знаю, як це може відбуватися на тих нарах", - зазначив Карпюк.

Проте на його думку, стан – не єдина проблема слідчих ізоляторів в Україні.

"Проблема перезавантаження нашого СІЗО – невідповідності наших кримінально-процесуальних норм, термінів утримання ув’язнених під слідством. Люди сидять по 5-10 років, слідство не ведеться роками, їм просто продовжують слідче ув’язнення. Я буду звертатись до депутатів Верховної Ради, щоб ініціювати зміни в кримінально-процесуальний кодекс, щоб були забезпечені нормальні норми для проведення слідчих дій", - резюмує Карпюк.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України пообіцяли до кінця року відремонтувати корпус Лук’янівського СІЗО у Києві.

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