У Мін’юсті пообіцяли до кінця року відремонтувати корпус Лук’янівського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Міністерстві юстиції України пообіцяли до кінця року відремонтувати корпус Лук’янівського СІЗО у Києві. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"В нас є трохи грошей, щоб налагодити хоча б існуючу інфраструктуру. Зокрема, по тому ж Лук’янівському СІЗО до кінця року в нас буде один корпус повністю відремонтований. Я запрошу журналістів для того, щоб ми відвідали і подивилися які там будуть умови. Але знову ж таки це на всю Україну ясно не вистачить, щоб показати якийсь результат", – сказав Малюська.
За його словами, у межах існуючого бюджету також планують поліпшити якість харчування у СІЗО.
Нагадаємо, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у Лук’янівському СІЗО у Києві у деяких камерах не вистачає спальних місць.