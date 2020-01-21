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У Мін’юсті пообіцяли до кінця року відремонтувати корпус Лук’янівського СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Міністерстві юстиції України пообіцяли до кінця року відремонтувати корпус Лук’янівського СІЗО у Києві. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

У Мін’юсті пообіцяли до кінця року відремонтувати корпус Лук’янівського СІЗО

"В нас є трохи грошей, щоб налагодити хоча б існуючу інфраструктуру. Зокрема, по тому ж Лук’янівському СІЗО до кінця року в нас буде один корпус повністю відремонтований. Я запрошу журналістів для того, щоб ми відвідали і подивилися які там будуть умови. Але знову ж таки це на всю Україну ясно не вистачить, щоб показати якийсь результат", – сказав Малюська.

За його словами, у межах існуючого бюджету також планують поліпшити якість харчування у СІЗО.

Нагадаємо, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у Лук’янівському СІЗО у Києві у деяких камерах не вистачає спальних місць.

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