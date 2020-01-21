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В Минюсте пообещали до конца года отремонтировать корпус Лукьяновского СИЗО

Киев • УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Министерстве юстиции Украины пообещали до конца года отремонтировать корпус Лукьяновского СИЗО в Киеве. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

В Минюсте пообещали до конца года отремонтировать корпус Лукьяновского СИЗО

"У нас есть немного денег, чтобы наладить хотя бы существующую инфраструктуру. В частности, по тому же Лукьяновскому СИЗО до конца года у нас будет один корпус полностью отремонтирован. Я приглашу журналистов для того, чтобы мы посетили и посмотрели какие там будут условия. Но опять же это на всю Украину определенно не хватит, чтобы показать какой-то результат", - сказал Малюська.

По его словам, в рамках существующего бюджета также планируют улучшить качество питания в СИЗО.

Напомним, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест.

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