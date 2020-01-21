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Уровень условий в украинских СИЗО гораздо хуже, чем в российских - освобожденный политзаключенный Карпюк

Киев • УНН

 • 11542 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Освобожденный из российской тюрьмы украинский политзаключенный Николай Карпюк, который стал главой общественной организации "Украинский центр по предупреждению пыток", заявил, что состояние следственных изоляторов в Украине хуже, чем в Российской Федерации, где он отбывал наказание до освобождения. Об этом он сообщил во время брифинга "Состояние СИЗО в Украине", передает корреспондент УНН.

Уровень условий в украинских СИЗО гораздо хуже, чем в российских - освобожденный политзаключенный Карпюк

"Мне пришлось пройти через много заведений несвободы на территории РФ, и придя в Киевское СИЗО, я с болью для себя увидел, что уровень содержания, уровень чистоты, порядка, который есть в России - гораздо выше, чем у нас - в Украине" - сказал Карпюк.

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Он также отметил, что если такой вид и состояние имеет столичный изолятор, то ситуацию на местах трудно и представить.

"По моему мнению, самая позорная ситуация - это корпус, который называется в нашем (киевском - ред.) СИЗО "утка". Этот корпус - самый старый, и я не вижу возможностей, как можно в условиях совершенно разрушенного корпуса удерживать людей. Это угроза туберкулеза не только для заключенных, но и для сотрудников самого СИЗО.

"Там нет света, там грибок, там не то что штукатурка, тем сыплются стены. Нары, что там вмонтированы... фактически, каждый человек обеспечен болезнью позвоночника. Я через это все прошел в России, по себе знаю, как это может происходить на тех нарах", - отметил Карпюк.

Однако по его мнению, состояние - не единственная проблема следственных изоляторов в Украине.

"Проблема перезагрузки нашего СИЗО - несоответствия наших уголовно-процессуальных норм, сроков содержания заключенных под следствием. Люди сидят по 5-10 лет, следствие не ведется годами, им просто продолжают следственное заключение. Я буду обращаться к депутатам Верховной Рады, чтобы инициировать изменения в уголовно-процессуальный кодекс, чтобы были обеспечены нормальные нормы для проведения следственных действий", - резюмирует Карпюк.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины пообещали до конца года отремонтировать корпус Лукьяновского СИЗО в Киеве.

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