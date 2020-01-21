Уровень условий в украинских СИЗО гораздо хуже, чем в российских - освобожденный политзаключенный Карпюк

КИЕВ. 21 января. УНН. Освобожденный из российской тюрьмы украинский политзаключенный Николай Карпюк, который стал главой общественной организации "Украинский центр по предупреждению пыток", заявил, что состояние следственных изоляторов в Украине хуже, чем в Российской Федерации, где он отбывал наказание до освобождения. Об этом он сообщил во время брифинга "Состояние СИЗО в Украине", передает корреспондент УНН.