Рятували під обстрілом: у Херсонській ОВА показали, як спецпризначенці надавали допомогу пораненому підлітку
Київ • УНН
У Херсонській області під час ворожого обстрілу був поранений підліток, якого врятували спецпризначенці. Наразі його стан стабілізувався після госпіталізації.
У Херсонській області під час ворожого обстрілу постраждав підліток - йому надали допомогу спецпризначенці. У Херсонській ОВА показали відео порятунку, передає УНН.
Як повідомили в ОВА, спецпризначенці перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали обстріли. Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить. Це був підліток, який буквально стікав кров’ю від осколкового поранення в ногу.
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Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця та зараз його стан стабільний.