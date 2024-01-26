Спасали под обстрелом: в Херсонской ОВА показали, как спецназовцы оказывали помощь раненому подростку

В Херсонской области во время вражеского обстрела пострадал подросток - ему оказали помощь спецназовцы. В Херсонской ОВА показали видео спасения, передает УНН.

Как сообщили в ОВА, спецназовцы находились на боевом задании на Херсонщине, когда российские войска начали обстрелы. Уже через несколько минут они услышали, что неподалеку кто-то кричит. Это был подросток, который буквально истекал кровью от осколочного ранения в ногу.

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Правоохранители вызвали скорую медицинскую помощь, а до приезда медиков наложили на ногу турникет и поддерживали с ребенком разговор. Врачи госпитализировали парня и сейчас его состояние стабильное.