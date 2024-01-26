Спасали под обстрелом: в Херсонской ОВА показали, как спецназовцы оказывали помощь раненому подростку
В Херсонской области во время вражеского обстрела был ранен подросток, которого спасли спецназовцы. Сейчас его состояние стабилизировалось после госпитализации.
российские хакеры взломали сайт президента Грузии
российские хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. Также сайт оппозиционной телекомпании "Формула" подвергся атаке, а с сайта другой компании, "Мтавари", были удалены данные.
Украина и Бельгия начинают сотрудничество в оборонной промышленности
Бельгия и Украина начали стратегическое партнерство в оборонной промышленности, подписав шесть соглашений, которые положили начало этому сотрудничеству. Этот шаг имеет целью объединить технологические возможности для долгосрочного партнерства.
Самолеты разведчики, беспилотники, спутниковые снимки: Игнат рассказал о средствах, которыми россия ведет разведку в Украине
россия использует для разведки в Украине самолеты Су-24МР, А-50, Ил-22, беспилотники и спутниковые снимки, а также действует разведывательная агентура, сообщил полковник Юрий Игнат.
В Центре противодействия дезинформации отреагировали на выезд волонтера, который был замечен на Мальдивах
Заместитель начальника Главного управления по вопросам прессы Андрей Коваленко прокомментировал действия мужа блогера-миллионщицы, который воспользовался статусом волонтера, чтобы оказаться на Мальдивах. Коваленко отметил ответственность инфлюенсеров во время войны, настаивая на том, что они должны отражать реальность, а не отмежевываться от нее.
В российском городе выборг громкий взрыв, жители засняли большой столб белого дыма
Жители города выборг услышали громкий взрыв и увидели огромный столб белого дыма, что вызвало панику. Местное мчс утверждает, что это был запланированный взрыв во время добычи гранитной крошки в карьере.
Мать, которая утопила двух малолетних сыновей, признали невменяемой
42-летнюю женщину из Ривненской области, которая в 2023 году утопила в карьере двух своих детей, шести и семи лет, могут поместить в психиатрическое учреждение, ведь судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой.
Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудил ситуацию в Авдеевке, Купянске, на юге, а также вопрос со снарядами и беспилотниками. Он поручил подготовить планы дальнейшей воздушной защиты городов, населенных пунктов и критически важных объектов.
Более 60% украинцев пользуются государственными онлайн услугами - исследование
Недавний опрос показал, что более 60% украинцев, особенно среди молодежи, пользуются государственными электронными услугами по крайней мере раз в год. Однако, среди препятствий для использования этих услуг называют неуверенность в безопасности данных и отсутствие необходимой технической базы.
Поддержка педагогов и талантливой молодежи всегда актуальна: Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о реализации образовательных инициатив
Биржа Благотворительности "ДоброДій" - многопрофильная организация. На официальном сайте каждый благотворитель может найти релевантный проект и поддержать его взносом.