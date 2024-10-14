рф завдала майже 70 ударів по Чернігівщині за тиждень: пролунало понад 180 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Чернігівської області 69 разів за минулий тиждень. Зафіксовано 187 вибухів, у тому числі 12 авіаційних ударів, атаки зі ствольної артилерії та мінометів.
російські війська за минулий тиждень вдарили по 17 населених пунктах Чернігівської області 69 разів. Зокрема, завдали 12 авіаційних ударів. Про це у понеділок повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
За минулий тиждень ворог 69 разів обстріляв Чернігівщину. Під ударом - 17 населених пунктів. Пролунало 187 вибухів
За його словами, росіяни били зі ствольної артилерії, мінометів, завдали 12 авіаційних ударів.
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