рф нанесла почти 70 ударов по Черниговщине за неделю: прозвучало более 180 взрывов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Черниговской области 69 раз за прошедшую неделю. Зафиксировано 187 взрывов, в том числе 12 авиационных ударов, атаки из ствольной артиллерии и минометов.
российские войска за прошедшую неделю ударили по 17 населенным пунктам Черниговской области 69 раз. В частности, нанесли 12 авиационных ударов. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
За прошлую неделю враг 69 раз обстрелял Черниговщину. Под ударом - 17 населенных пунктов. Прозвучало 187 взрывов
По его словам, россияне били из ствольной артиллерии, минометов, нанесли 12 авиационных ударов.
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