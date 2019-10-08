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РФ запропонує поправки до санкційного механізму Ради Європи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10948 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росія опрацьовує свої пропозиції до французького механізму, який передбачає покарання тієї чи іншої країни за порушення норм Ради Європи (РЄ). Про це “Известиям” заявили в постпредстві РФ при організації, підкресливши, що для Москви принципово, “щоб цей механізм був транспарентний і ґрунтувався на Статуті РЄ”, пише УНН.

РФ запропонує поправки до санкційного механізму Ради Європи - ЗМІ

Як повідомив раніше глава російської делегації в Парламентській асамблеї (ПАРЄ) Петро Толстой, відповідні поправки Москва планує представити ближче до кінця жовтня.

3 жовтня ТАСС з посиланням на джерело в Раді Європи повідомило, що Франція, яка головує в організації з травня по листопад 2019 року, запропонувала розробити механізм реагування на “порушення статутних зобов’язань або неповагу до стандартів, фундаментальних принципів і цінностей Ради Європи”. Відповідно до цієї ідеї, недотримання правил може мати наслідки у вигляді виключення держави-порушника з організації.

Факт обговорення ініціативи “Известиям” підтвердили в постпредстві РФ при Раді. Там відзначили, що зараз країни — члени РЄ формують свої національні позиції.

“У тому числі і ми опрацьовуємо свої пропозиції. Конкретний проект механізму на даний момент відсутній”, — підкреслили в російському представництві.

Згідно з французькою пропозицією, механізм може запустити будь-який з трьох інститутів Ради — Комітет міністрів (КМРЄ), ПАРЄ або Генеральний секретар. Виконувати його повинні всі три статутних органи, проте останнє слово залишається за КМРЄ — саме він повинен вирішити, чи будуть задіяні статті 8 і 9 Статуту (про призупинення членства або виключення країни з організації).

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У Москви до ідеї запустити подібний механізм претензій немає. Як підкреслили “Известиям” в постпредстві РФ при організації, “для нас головне, щоб цей механізм був транспарентний і ґрунтувався на Статуті РЄ”.

Разом з тим російська сторона звернула увагу на те, що робота над проектом ведеться дуже швидко. Париж представив ініціативу в кінці серпня і розраховує, що КМРЄ підтримає ідею до 26 листопада 2019 року, коли головування в РЄ перейде до Грузії. За розрахунками Франції, ідея повинна отримати підсумкове схвалення Парламентської асамблеї в ході січневої сесії 2020 року.

“Одна з ключових проблем полягає в тому, що з 47 місць в Раді Європи 28 належить країнам Європейського союзу, які виступають з консолідованою позицією і представляють в РЄ механічну більшість... Росія повинна домогтися від цих країн гарантій того, що запропонована процедура буде реалізовуватися чесно і на підставі принципу рівноправності. Згідно з чинною ідеэю, рішення приймається двома третинами від третини всього складу Асамблеї (фактично 72 депутатами з 324), що неприйнятно при запуску моніторингу (або фактично, при звинуваченні країни в порушенні правил РЄ). На думку експертів, такий крок може зробити лише кваліфікована більшість від спискового складу”, — вказано у матеріалі видання.

Як писав УНН, у ПАРЄ “жалкують через відсутність делегації України на осінній сесії асамблеї”.

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