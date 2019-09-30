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ПАРЄ: ми розраховуємо на відвертий діалог з Росією щодо української кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відкриває можливості для відкритого і чесного діалогу, в тому числі пов’язаного з українською кризою. Таку думку висловила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, виступаючи на відкритті осінньої сесії організації, передає УНН.

ПАРЄ: ми розраховуємо на відвертий діалог з Росією щодо української кризи

“Навіть в разі найскладніших криз ми не повинні закривати двері для діалогу, необхідно спілкуватися і обмінюватися думками, — заявила вона. — Той факт, що російська делегація знову набула місце в рядах асамблеї, дає нам можливість працювати з російським парламентом. Ми можемо обговорювати з ними теми, що представляють спільний інтерес, а також теми, які викликають нашу стурбованість”. Говорячи про “глибинні причини кризи, що виникла в Раді Європи” в контексті подій в Україні, Паск’є підкреслила, що позиція організації залишається незмінною. “(Ми) розраховуємо на відкритий і чесний діалог з російськими колегами”, — додала вона.

Голова ПАРЄ висловила жаль у зв’язку з відсутністю української делегації, зазначивши, що “всі 47 країн зобов’язалися брати участь у діяльності організації” і що “це не питання вибору або бажання”, а базовий обов’язок. Вона також закликала не приймати рішення Комітету міністрів, озвучені в Гельсінкі, як перемоги чи поразки конкретних сторін в геополітичних боях, нагадавши, що головна їх мета — захист прав людини і забезпечення діалогу.

Як передавав УНН, у ПАРЄ “жалкують через відсутність делегації України на осінній сесії асамблеї”.

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