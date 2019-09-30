ПАСЕ: мы рассчитываем на откровенный диалог с Россией по украинскому кризису

“Даже в случае самых сложных кризисов мы не должны закрывать дверь для диалога, необходимо общаться и обмениваться мнениями, — заявила она. — Тот факт, что российская делегация вновь обрела место в рядах ассамблеи, дает нам возможность работать с российским парламентом. Мы можем обсуждать с ними темы, представляющие общий интерес, а также темы, которые вызывают нашу обеспокоенность”. Говоря о “глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы” в контексте событий в Украине, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной. “(Мы) рассчитываем на открытый и честный диалог с российскими коллегами”, — добавила она.

Председатель ПАСЕ выразила сожаление в связи с отсутствием украинской делегации, отметив, что “все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации” и что “это не вопрос выбора или желания”, а базовая обязанность. Она также призвала не воспринимать решения Комитета министров, озвученные в Хельсинки, как победы или поражение конкретных сторон в геополитических сражениях, напомнив, что главная их цель — защита прав человека и обеспечение диалога.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ “сожалеют из-за отсутствия делегации Украины на осенней сессии ассамблеи”.