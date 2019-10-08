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РФ предложит поправки к санкционному механизму Совета Европы - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Россия прорабатывает свои предложения к французскому механизму, который предполагает наказание той или иной страны за нарушение норм Совета Европы (СЕ). Об этом “Известиям” заявили в постпредстве РФ при организации, подчеркнув, что для Москвы принципиально, “чтобы этот механизм был транспарентен и основывался на Уставе СЕ”, пишет УНН.

РФ предложит поправки к санкционному механизму Совета Европы - СМИ

Как сообщил ранее глава российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) Петр Толстой, соответствующие поправки Москва планирует представить ближе к концу октября.

3 октября ТАСС со ссылкой на источник в Совете Европы сообщило, что Франция, председательствующая в организации с мая по ноябрь 2019 года, предложила разработать механизм реагирования на “нарушение уставных обязательств или неуважением к стандартам, фундаментальным принципам и ценностям СЕ”. Согласно этой идее, несоблюдение правил может быть чревато исключением государства-нарушителя из организации.

Факт обсуждения инициативы “Известиям” подтвердили в постпредстве РФ при Совете. Там отметили, что сейчас страны — члены СЕ формируют свои национальные позиции.

— В том числе и мы прорабатываем свои предложения. Конкретный проект механизма на настоящий момент отсутствует, — подчеркнули в российском представительстве.

Согласно французскому предложению, механизм может запустить любой из трех институтов Совета — Комитет министров (КМСЕ), ПАСЕ или Генеральный секретарь. Выполнять его должны все три уставных органа, однако последнее слово остается за КМСЕ — именно он должен решить, будут ли задействованы статьи 8 и 9 Устава (о приостановке членства или исключения страны из организации).

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У Москвы к идее запустить подобный механизм претензий нет. Как подчеркнули “Известиям” в постпредстве РФ при организации, “для нас главное, чтобы этот механизм был транспарентен и основывался на Уставе СЕ”.

Вместе с тем российская сторона обратила внимание на то, что работа над проектом ведется очень быстро. Париж представил инициативу в конце августа и рассчитывает, что КМСЕ поддержит идею до 26 ноября 2019 года, когда председательство в СЕ перейдет к Грузии. По расчетам Франции, идея должна получить итоговое одобрение Парламентской ассамблеи в ходе январской сессии 2020 года.

“Одна из ключевых проблем заключается в том, что из 47 мест в Совете Европы 28 принадлежит странам Европейского союза, которые выступают с консолидированной позицией и представляют в СЕ механическое большинство... Россия должна добиться от этих стран гарантий того, что предложенная процедура будет реализовываться честно и на основании принципа равноправия. Согласно действующей идее, решение принимается минимум двумя третями от трети всего состава Ассамблеи (фактически 72 депутатами из 324), что неприемлемо при запуске мониторинга (или фактически, при обвинении страны в нарушении правил СЕ). По мнению экспертов, такой шаг может предпринять лишь квалифицированное большинство от списочного состава”, — указано в материале издания.

Как писал УНН, в ПАСЕ “сожалеют из-за отсутствия делегации Украины на осенней сессии ассамблеи”.

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