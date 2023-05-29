рф вивела у Чорне море вже три ракетоносії - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 10.00 в Чорному морі 3 ракетоносії - 2 надводних, 1 підводний. Сумарний залп - до 20 "Калібрів". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Стежимо за обстанковою, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно", - написав Назаров.
Раніше
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти не застосовували під час нічної атаки на Україну крилаті ракети "Калібр", але на ранок ворог вивів такий ракетоносій.
Згодом стало відомо, що ворожих ракетоносіїв у чорному морі вже два.