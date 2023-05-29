рф вывела в Черное море уже три ракетоносителя - ОК "Юг"

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"По состоянию на 10.00 в Черном море 3 ракетоносителя - 2 надводных, 1 подводный. Суммарный залп - до 20 "Калибров". Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Следим за обстановочной, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно", - написал Назаров.

Ранее

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты не применяли во время ночной атаки на Украину крылатые ракеты "Калибр", но на утро враг вывел такой ракетоноситель.

Позже стало известно, что вражеских ракетоносителей в черном море уже два.