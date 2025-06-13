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рф почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні – Сибіга

Київ • УНН

 • 340 перегляди

За даними розвідки, росія готує стратегічні резерви, що може свідчити про плани бойових дій не лише в Україні. Сибіга закликав посилити санкції проти рф.

рф почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні – Сибіга

Українська розвідка володіє інформацією, що росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, передає УНН.  

За даними нашої розвідки, росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на росію

- заявив Сибіга.

Окрім того, Сибіга наголосив, що саме зараз настав час знову розпочати процес визнання росії державою-терористом.

"Реакція москви на наші мирні пропозиції та колективні мирні зусилля — ескалація та терор", - сказав Сибіга.

Доповнення

Сибіга закликав знизити цінову стелю на російську нафту до 30 доларів. Нещодавно в інтерв'ю The Wall Street Journal помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що Україна втратить більше територій, якщо не погодиться на ультиматуми москви. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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