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рф начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине – Сибига

Киев • УНН

 • 322 просмотра

По данным разведки, россия готовит стратегические резервы, что может свидетельствовать о планах боевых действий не только в Украине. Сибига призвал усилить санкции против россии.

рф начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине – Сибига

Украинская разведка владеет информацией, что россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает УНН.  

По данным нашей разведки, россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины. путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на россию

- заявил Сибига.

Кроме того, Сибига подчеркнул, что именно сейчас пришло время снова начать процесс признания россии государством-террористом.

"Реакция москвы на наши мирные предложения и коллективные мирные усилия — эскалация и террор", - сказал Сибига.

Дополнение

Сибига призвал снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 долларов. Недавно в интервью The Wall Street Journal помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится на ультиматумы москвы

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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