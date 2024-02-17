рф намагається замаскувати понесені втрати під Авдіївкою
Київ • УНН
росіяни приховують свої справжні втрати під час наступу під Авдіївкою, доручивши операторам контролювати інформаційний простір.
Окупанти намагаються замаскувати реальні втрати, понесені під час наступу під Авдіївкою. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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рф намагається приховати реальні втрати особового складу, понесені під час наступу під Авдіївкою. кремлівські пропагандисти отримали завдання значно зачистити інформаційний простір від реальних даних щодо втрат на Донеччині.
За інформацією, це підтверджує група "Кібер Спротив". Хакери, зламавши операторів російської моніторингової системи "Катюша",отримали доступ до телеграми з наративами, що розкривають стратегії коментування наступу росіян.
Особлива увага була зосереджена на замовчуванні втрат під Авдіївкою та обмеженні доступу ЗМІ до інформації про реальні втрати на цьому напрямку.
У боях під Авдіївкою Третя штурмова бригада завдала важких втрат рф17.02.24, 21:29 • 31269 переглядiв