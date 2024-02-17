рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой
Киев • УНН
россияне скрывают свои настоящие потери во время наступления под Авдеевкой, поручив операторам контролировать информационное пространство.
Оккупанты пытаются замаскировать реальные потери, понесенные во время наступления под Авдеевкой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
рф пытается скрыть реальные потери личного состава, понесенные во время наступления под Авдеевкой. кремлевские пропагандисты получили задание значительно зачистить информационное пространство от реальных данных о потерях в Донецкой области.
По информации, это подтверждает группа "Кибер Сопротивление". Хакеры, взломав операторов российской мониторинговой системы "Катюша", получили доступ к телеграмме с нарративами, раскрывающими стратегии комментирования наступления россиян.
Особое внимание было сосредоточено на замалчивании потерь под Авдеевкой и ограничении доступа СМИ к информации о реальных потерях на этом направлении.
В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф17 февраля 2024, 19:29 • 13496 просмотров
рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой
россияне скрывают свои настоящие потери во время наступления под Авдеевкой, поручив операторам контролировать информационное пространство.
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