рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  176063 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  233508 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  187117 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  211532 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  290792 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  281119 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  229280 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  216378 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  224043 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251352 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой

рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 19:47  •  10857 просмотра

Read in English

россияне скрывают свои настоящие потери во время наступления под Авдеевкой, поручив операторам контролировать информационное пространство.

Оккупанты пытаются замаскировать реальные потери, понесенные во время наступления под Авдеевкой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

рф пытается скрыть реальные потери личного состава, понесенные во время наступления под Авдеевкой. кремлевские пропагандисты получили задание значительно зачистить информационное пространство от реальных данных о потерях в Донецкой области.

По информации, это подтверждает группа "Кибер Сопротивление". Хакеры, взломав операторов российской мониторинговой системы "Катюша", получили доступ к телеграмме с нарративами, раскрывающими стратегии комментирования наступления россиян.

Особое внимание было сосредоточено на замалчивании потерь под Авдеевкой и ограничении доступа СМИ к информации о реальных потерях на этом направлении.

В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф17 февраля 2024, 19:29 • 13496 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
avdiivkaАвдеевка
рф намагається замаскувати понесені втрати під Авдіївкою
russia is trying to disguise its losses near Avdiivka
Новости по теме

рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой

россияне скрывают свои настоящие потери во время наступления под Авдеевкой, поручив операторам контролировать информационное пространство.

Война •   •  10857 просмотра
рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой

По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.

Общество •   •  13041 просмотра
По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф

Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику: более 1500 убитых и 3500 раненых ключевой группировки российской армии, предотвращая окружение под Авдеевкой и отступая на подготовленные позиции.

Война •   •  13496 просмотра
В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф

Уничтожение российского "цезаря куникова": возле оккупированной Балаклавы заметили маслянистое пятно

Нефтяное пятно с затонувшего российского десантного корабля "цезарь куников" достигло побережья оккупированной Балаклавы в Крыму, вызвав сильный запах топлива, о котором сообщают очевидцы.

Война •   •  13688 просмотра
Уничтожение российского "цезаря куникова": возле оккупированной Балаклавы заметили маслянистое пятно

Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США

Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на поле боя и отметил потребность Украины в дальнейшей поддержке для защиты демократии и свободы от российской агрессии.

Война •   •  17760 просмотра
Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США

Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине

Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.

Война •   •  15933 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине

Кировоградщина: в соцсетях показали видео, как бешеная лиса нападает на собаку

Случай нападения бешеной лисы на женщину и ее двух детей в Украине подчеркивает необходимость контролировать популяцию лисиц и повышать осведомленность о рисках бешенства.

Общество •   •  13628 просмотра
Кировоградщина: в соцсетях показали видео, как бешеная лиса нападает на собаку

Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

В Кропивницком прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили, что на Кропивницкий движется вражеская ракета.

Война •   •  19092 просмотра
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ

Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Президент Украины Зеленский встретится с президентом Чехии Павелом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить ранее анонсированные поставки Чехией артиллерийских снарядов Украине.

Война •   •  22045 просмотра
Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Армия рф атаковала Херсонщину: пострадали трое местных жителей

Трое местных жителей Белозерки Херсонской области получили ранения в результате российского обстрела. 55-летнюю женщину и 62-летнего мужчину госпитализировали, а 22-летнему парню оказали помощь на месте от взрывных травм и ранений.

Война •   •  18780 просмотра
Армия рф атаковала Херсонщину: пострадали трое местных жителей