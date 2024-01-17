рф намагається вербувати у шпигуни шукачів притулку - фінські спецслужби
Київ • УНН
Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) заявила, що росія намагається вербувати шукачів притулку для здійснення розвідувальної діяльності. У SUPO підкреслили, що це не є масовим, але поширеним методом російських спецслужб.
У поліції безпеки Фінляндії (SUPO) заявили, що росія намагається завербувати деяких прохачів притулку, які бажають потрапити до країни, для ведення розвідувальної діяльності. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
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При цьому у SUPO зазначили, що це звичайна практика для російської розвідки – намагатись змусити деяких людей співпрацювати з ними.
За останні місяці понад тисячу прохачів притулку прибули до Фінляндії через східний кордон.
Людину можуть схилити до співпраці різними способами, наприклад, чинити тиск чи прив'язати прохання про співпрацю з умовами виїзду з країни, або пообіцяти, наприклад, фінансову вигоду,
Поліція безпеки не стала давати подальших коментарів, оскільки ця інформація є частиною її конфіденційної оперативної діяльності.
Водночас у SUPO наголошують, що не йдеться про масштабне явище.
Минулого тижня 15 людей нелегально перетнули східний кордон Фінляндії пересіченою місцевістю і попросили притулку.
За оцінками Прикордонної служби, в росії на суміжних з Фінляндією територіях можуть бути тисячі людей, які готові нелегально перетнути кордон.
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Фінляндія продовжує закриття кордону з росією ще на місяць11.01.24, 14:03 • 22431 перегляд