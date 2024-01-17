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рф намагається вербувати у шпигуни шукачів притулку - фінські спецслужби

рф намагається вербувати у шпигуни шукачів притулку - фінські спецслужби

Київ • УНН

 • 20683 перегляди

Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) заявила, що росія намагається вербувати шукачів притулку для здійснення розвідувальної діяльності. У SUPO підкреслили, що це не є масовим, але поширеним методом російських спецслужб.

У поліції безпеки Фінляндії (SUPO) заявили, що росія намагається завербувати деяких прохачів притулку, які бажають потрапити до країни, для ведення розвідувальної діяльності. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

При цьому у SUPO зазначили, що це звичайна практика для російської розвідки – намагатись змусити деяких людей співпрацювати з ними.

За останні місяці понад тисячу прохачів притулку прибули до Фінляндії через східний кордон.

Людину можуть схилити до співпраці різними способами, наприклад, чинити тиск чи прив'язати прохання про співпрацю з умовами виїзду з країни, або пообіцяти, наприклад, фінансову вигоду,

- йдеться у письмовій відповіді SUPO редакції видання Yle.

Поліція безпеки не стала давати подальших коментарів, оскільки ця інформація є частиною її конфіденційної оперативної діяльності.

Водночас у SUPO наголошують, що не йдеться про масштабне явище.

Минулого тижня 15 людей нелегально перетнули східний кордон Фінляндії пересіченою місцевістю і попросили притулку.

За оцінками Прикордонної служби, в росії на суміжних з Фінляндією територіях можуть бути тисячі людей, які готові нелегально перетнути кордон.

Нагадаємо

Фінляндія забезпечуватиме безпеку кордонів з росією в рамках закону. Втім, готова переглянути законодавство.

Фінляндія продовжує закриття кордону з росією ще на місяць11.01.24, 14:03 • 22431 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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