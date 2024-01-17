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рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 07:54  •  8577 просмотра

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Полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия пытается вербовать искателей убежища для осуществления разведывательной деятельности. В SUPO подчеркнули, что это не является массовым, но распространенным методом российских спецслужб.

В полиции безопасности Финляндии (SUPO) заявили, что россия пытается завербовать некоторых просителей убежища, желающих попасть в страну, для ведения разведывательной деятельности. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

При этом в SUPO отметили, что это обычная практика для российской разведки - пытаться заставить некоторых людей сотрудничать с ними.

За последние месяцы более тысячи просителей убежища прибыли в Финляндию через восточную границу.

Человека могут склонить к сотрудничеству различными способами, например, оказать давление или привязать просьбу о сотрудничестве с условиями выезда из страны, или пообещать, например, финансовую выгоду,

- говорится в письменном ответе SUPO редакции издания Yle.

Полиция безопасности не стала давать дальнейших комментариев, поскольку эта информация является частью ее конфиденциальной оперативной деятельности.

В то же время в SUPO отмечают, что речь не идет о масштабном явлении.

На прошлой неделе 15 человек нелегально пересекли восточную границу Финляндии по пересеченной местности и попросили убежища.

По оценкам Пограничной службы, в России на сопредельных с Финляндией территориях могут быть тысячи людей, которые готовы нелегально пересечь границу.

Напомним

Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с Россией в рамках закона. Впрочем, готова пересмотреть законодательство.

Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц11 январь 2024, 12:03 • 20768 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Finnish intelligence services: Russia is trying to recruit asylum seekers as spies
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рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы

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