рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы
Киев • УНН
Полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия пытается вербовать искателей убежища для осуществления разведывательной деятельности. В SUPO подчеркнули, что это не является массовым, но распространенным методом российских спецслужб.
В полиции безопасности Финляндии (SUPO) заявили, что россия пытается завербовать некоторых просителей убежища, желающих попасть в страну, для ведения разведывательной деятельности. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
При этом в SUPO отметили, что это обычная практика для российской разведки - пытаться заставить некоторых людей сотрудничать с ними.
За последние месяцы более тысячи просителей убежища прибыли в Финляндию через восточную границу.
Человека могут склонить к сотрудничеству различными способами, например, оказать давление или привязать просьбу о сотрудничестве с условиями выезда из страны, или пообещать, например, финансовую выгоду,
Полиция безопасности не стала давать дальнейших комментариев, поскольку эта информация является частью ее конфиденциальной оперативной деятельности.
В то же время в SUPO отмечают, что речь не идет о масштабном явлении.
На прошлой неделе 15 человек нелегально пересекли восточную границу Финляндии по пересеченной местности и попросили убежища.
По оценкам Пограничной службы, в России на сопредельных с Финляндией территориях могут быть тысячи людей, которые готовы нелегально пересечь границу.
Напомним
Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с Россией в рамках закона. Впрочем, готова пересмотреть законодательство.
Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц11 январь 2024, 12:03 • 20768 просмотров
рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы
Полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия пытается вербовать искателей убежища для осуществления разведывательной деятельности. В SUPO подчеркнули, что это не является массовым, но распространенным методом российских спецслужб.
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