РФ намагається сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну - глава МЗС Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Повідомлення про нібито "аномальну військову діяльність України на Донбасі" є спробою російського уряду сфабрикувати приводи для вторгнення. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter, передає УНН.
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“Повідомлення про передбачувану аномальну військову діяльність України на Донбасі є кричущою спробою російського уряду сфабрикувати приводи для вторгнення. Це прямо з кремлівського сценарію. Велика Британія продовжить викривати російську дезінформаційну кампанію", - написала трас.
Доповнення
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прибула до Києва.
Що було раніше
17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області. У результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитячого садка, є постраждалі.
Пізніше сьогодні в Луганській області бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної. Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садка і школи в Луганській області.