РФ і Білорусь активно інтегруються, планують посилювати регіональні війська, а Лукашенко хоче до Криму: підсумки візиту Путіна до Севастополя

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Під час засідання Путін фізично перебував на території тимчасово окупованого Севастополя.

Повідомляється, що Путін і Лукашенко затвердили рішення Вищої Держради РФ і Білорусі, в тому числі щодо оновленої військової доктрини і міграційної концепції.

Крім того, за даними агентства, Лукашенко попросив членів Вищої Держради Союзної держави і урядів Білорусі і РФ забезпечити практичну реалізацію союзних програм.

Посилення військового контингенту

Повідомляється також, що на засіданні Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія готові посилити регіональне угруповання військ Союзної держави.

“Як показали останні події, регіональне угруповання військ Союзу є надійним щитом безпеки не тільки для наших країн, але і для всього пострадянського простору. Ми з президентом (Росії Володимиром Путіним) і не ховаємо наших намірів посилювати це угруповання в майбутньому", — сказав він.

Лукашенко "поскаржився" Путіну

За даними агентства, Лукашенко також "поскаржився" Путіну, що той не запросив його в окупований Севастополь з нагоди Дня народної єдності.

"Володимир Володимирович мені все обіцяв, обіцяв, що з собою візьме в Крим, покаже новинки, що там нового зроблено, зроблено не мало, по дорозі провезе в Крим, але ось сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив", — сказав він.

У відповідь Путін заявив, що "завжди буде радий бачити Лукашенка в Севастополі".

Додамо

Президент Росії в четвер відвідав територію тимчасово окупованого Севастополя.

Як стало відомо раніше, Путін 4 листопада запланував участь у заходах у Севастополі з нагоди російського свята Дня народної єдності.

Також у Кремлі повідомили, що Путін "з Севастополя вийде на відеоконференц-зв'язок на засідання Вищої Держради Союзної держави" Росії та Білорусі.