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РФ и Беларусь активно интегрируются, планируют усиливать региональные войска, а Лукашенко хочет в Крым: итоги визита Путина в Севастополь

Киев • УНН

 • 22572 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета, проходившего в онлайн-режиме, утвердили 28 союзных программ двух стран. Об этом сообщает российское агентство ТАСС, пишет УНН.

РФ и Беларусь активно интегрируются, планируют усиливать региональные войска, а Лукашенко хочет в Крым: итоги визита Путина в Севастополь

Детали

Во время заседания Путин физически находился на территории временно окупированного Севастополя.

Сообщается, что Путин и Лукашенко утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруси, в том числе по обновленной военной доктрине и миграционной концепции.

Кроме того, по данным агентства, Лукашенко попросил членов Высшего госсовета Союзного государства и правительств Белоруси и РФ обеспечить практическую реализацию союзных программ.

Усиление военного контингента

Сообщается также, что на заседании Лукашенко заявил, что Белорусь и Россия готовы усилить региональную группировку войск Союзного государства.

“Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. Мы с президентом (России Владимиром Путиным) и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем”, — сказал он.

Лукашенко “пожаловался” Путину

По данным агентства, Лукашенко также “пожаловался” Путину, что тот не пригласил его в окупированный Севастополь по случаю Дня народного единства.

“Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано не мало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил”, — сказал он.

В ответ Путин заявил, что “всегда будет рад видеть Лукашенко в Севастополе”.

Добавим

Президент России в четверг посетил территорию временно оккупированного Севастополя.

Как стало известно ранее, Путин 4 ноября запланировал участие в мероприятиях в Севастополе по случаю российского праздника Дня народного единства.

Также в Кремле сообщили, что Путин “из Севастополя выйдет на видеоконференц-связь на заседание Высшего Госсовета Союзного государства” России и Беларуси.

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