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рф атакують Суми новими дронами – вони малопомітні і тихі

Київ  •  УНН

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Росія застосовує новий тип малопомітних безпілотників для атак на Суми, які вже спричинили загибель однієї людини. Дрони мають двоярусні крила, штовхаючий гвинт та бойову частину 3 кг.

Для ударів по цивільному населенню росіяни почали застосовувати нові безпілотники, споряджені вибухівкою. Вони небезпечні тим, що невеликі за розміром, практично безшумні та малопомітні. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню. Лише за останній тиждень місто Суми п’ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою,,

- йдеться у повідомленні.

Наслідки жахливі: загинула людина, ще троє отримали поранення. Вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Як виглядає цей дрон:

  • Сірогокольору, схожий на літачок.
    • Два крила розташовані «етажеркою».
      • Електродвигун позаду, штовхаючий гвинт.
        • Малий розмір, малопомітний, тихий у русі.
          • Має бойову частину вагою близько 3 кг.

             Як людям убезпечити себе?

            •  Не ігноруйте сповіщення про повітрянутривогу та перебувайте в укритті
              •  Будьте уважні – хоча ці дрони майжебезшумні, їх все ж можна побачити
                •  Якщо бачите підозрілий об’єкт - одразуповідомляйте поліцію.

                  Нагадаємо

                  24 лютого вдень російська армія атакувала безпілотниками місто Суми. Зафіксовано влучання у проїжджу частину. Двоє людей постраждали, одна загинула.

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  СуспільствоВійнаТехнології
                  sumyСуми

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