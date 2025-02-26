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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
25 февраля, 20:31 • 57965 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
25 февраля, 20:10 • 59570 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 76507 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

Киев  •  УНН

 • 2868 просмотра

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Россия применяет новый тип малозаметных беспилотников для атак на Сумы, которые уже повлекли гибель одного человека. Дроны имеют двухъярусные крылья, толкающий винт и боевую часть 3 кг.

Для ударов по гражданскому населению россияне начали применять новые беспилотники, снаряженные взрывчаткой. Они опасны тем, что небольшие по размеру, практически бесшумные и малозаметные. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

россияне начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению. Только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой,,

- говорится в сообщении.

Последствия ужасные: погиб человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.

Как выглядит этот дрон:

  • Серого цвета, похожий на самолетик.
    • Два крыла расположены «этажеркой».
      • Электродвигатель сзади, толкающий винт.
        • Малый размер, малозаметный, тихий в движении.
          • Имеет боевую часть весом около 3 кг.

             Как людям обезопасить себя?

            •  Не игнорируйте оповещения о воздушной тревоге и находитесь в укрытии
              •  Будьте внимательны - хотя эти дроны почти бесшумны, их все же можно увидеть
                •  Если видите подозрительный объект - сразу сообщайте в полицию.

                  Напомним,

                  24 февраля днем российская армия атаковала беспилотниками город Сумы. Зафиксировано попадание в проезжую часть. Два человека пострадали, один погиб.

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  ОбществоВойнаТехнологии
                  sumyСумы

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