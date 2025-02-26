рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие
Киев • УНН
Россия применяет новый тип малозаметных беспилотников для атак на Сумы, которые уже повлекли гибель одного человека. Дроны имеют двухъярусные крылья, толкающий винт и боевую часть 3 кг.
Для ударов по гражданскому населению россияне начали применять новые беспилотники, снаряженные взрывчаткой. Они опасны тем, что небольшие по размеру, практически бесшумные и малозаметные. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
россияне начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению. Только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой,,
Последствия ужасные: погиб человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.
Как выглядит этот дрон:
- Серого цвета, похожий на самолетик.
- Два крыла расположены «этажеркой».
- Электродвигатель сзади, толкающий винт.
- Малый размер, малозаметный, тихий в движении.
- Имеет боевую часть весом около 3 кг.
Как людям обезопасить себя?
- Не игнорируйте оповещения о воздушной тревоге и находитесь в укрытии
- Будьте внимательны - хотя эти дроны почти бесшумны, их все же можно увидеть
- Если видите подозрительный объект - сразу сообщайте в полицию.
Напомним,
24 февраля днем российская армия атаковала беспилотниками город Сумы. Зафиксировано попадание в проезжую часть. Два человека пострадали, один погиб.