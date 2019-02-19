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Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева знову визнала свою провину

Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева знову визнала свою провину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Обвинувачена у смертельній ДТП у центрі Харкова, водійка автомобіля Lexus, Олена Зайцева під час виступу у судових дебатах заявила, що визнає свою провину, передає кореспондент УНН.

Так, Зайцева скористалася своїм правом виступу у судових дебатах. Обвинувачена заявила, "відчуває свою провину" і що готова нести покарання, яке їй призначить суд. Крім того, за її словами, вона ніколи не сяде за кермо.

Як повідомляв УНН, 6 лютого суд перейшов до дебатів у справі про резонансну ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення. Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі. За словами прокурорів, пом'якшуючою обставиною для Зайцевої є щире каяття і часткова виплата компенсації деяким потерпілим.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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