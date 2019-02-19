Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева снова признала свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Обвиняемый в смертельном ДТП в центре Харькова, водитель автомобиля Lexus, Елена Зайцева во время выступления в судебных прениях заявила, что признает свою вину, передает корреспондент УНН.
Так, Зайцева воспользовалась своим правом выступления в судебных прениях. Обвиняемая заявила, "чувствует свою вину" и готова нести наказание, которое ей назначит суд. Кроме того, по ее словам, она никогда не сядет за руль.
Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к прениям по делу о резонансном ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.
В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.
Защита Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".
Напомним, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.