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Резонансна ДТП у Харкові: адвокатці відмовили в інформації про місця відбування покарання Зайцевої та Дронова

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Адвокатка потерпілих у ДТП на вулиці Сумській у Харкові Лариса Матвєєва повідомила 5 вересня, що Харківський слідчий ізолятор відмовив їй у наданні інформації про те, де відбуватимуть покарання визнані винними Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Підставою для відмови в пенітенціарній установі назвали конфіденційність такої інформації, вказала Матвєєва. Про це повідомляє видання Радіо Свобода, інформує УНН.

“Цікаво, коли конфіденційною є інформація тільки для представника потерпілих у справі, в той час як всі ЗМІ вже обговорюють умови проживання в цих установах. Чи, може, проблема саме в документальному підтвердженні цієї інформації?” — запитала захисниця у Facebook.

Увечері 3 вересня УНН повідомляв, що засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру № 79 в Дніпропетровській області.

Вже наступного дня, 4 вересня, Лариса Матвєєва вказала, що, за її даними, Олена Зайцева відбуватиме покарання в полегшених умовах на Дніпропетровщині. За словами захисниці потерпілих, позбавлення волі на 10 років передбачає етапування в колонію з ізоляцією. Натомість Покровський виправний центр № 79, в якому перебуває Зайцева, призначений для засуджених без ізоляції від суспільства. Таким людям суд обмежує свободу, а не позбавляє її, як цього вимагає вирок Зайцевої.

Засуджену до 10 років ув’язнення в справі про ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олену Зайцеву доправили до виправного центру на території Дніпропетровської області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили 4 вересня в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції у відповідь на інформаційний запит у середу.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання покарань, якому підпорядковано заклад, коментарів поки не дають. За даними з сайту управління, виправний центр № 79 у Покрові (колишнє Орджонікідзе) — заклад відкритого типу для тримання жінок, засуджених до обмеження волі.

Другого засудженого до 10 років ув’язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадія Дронова наприкінці серпня етапували до Крюковської виправної колонії № 29 на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіштовхнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років ув’язнення. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду. Також засуджені мають компенсувати постраждалим майнову шкоду на суму понад 7 мільйонів гривень.

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