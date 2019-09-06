Резонансное ДТП в Харькове: адвокату отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова

"Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях. Или проблема именно в документальном подтверждении этой информации?» - спросила защитница в Facebook.

Вечером 3 сентября УНН сообщал, что осужденную за смертельное ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области.

Уже на следующий день, 4 сентября, Лариса Матвеева отметила, что, по ее данным, Елена Зайцева будет отбывать наказание в облегченных условиях в Днепропетровской области. По словам защитницы пострадавших, лишение свободы на 10 лет предусматривает этапирования в колонию с изоляцией. Зато Покровский исправительный центр № 79, в котором находится Зайцева, предназначенный для осужденных без изоляции от общества. Таким людям суд ограничивает свободу, а не лишает его, как этого требует приговор Зайцевой.

Приговоренную к 10 годам тюрьмы по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елену Зайцеву доставили в исправительный центр на территории Днепропетровской области. Информацию об этом Радио Свободе подтвердили 4 сентября в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в ответ на информационный запрос в среду.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, которому подчинен заведение, комментариев пока не дают. По данным с сайта управления, исправительный центр № 79 в Покрове (бывшее Орджоникидзе) - учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы.

Второго осужденного к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадия Дронова конце августа этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29 в Полтавской области.

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошла авария. По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя Елена Зайцева, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял Геннадий Дронов. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы. Погибли шесть человек, еще пятеро были травмированы.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 10 лет заключения. Кроме того, суд лишил их права управлять транспортными средствами на три года и постановил возместить потерпевшим моральный ущерб. Также осужденные должны компенсировать пострадавшим материальный ущерб на сумму свыше 7 млн гривен.