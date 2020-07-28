Резніков: терористи теж зацікавлені у припиненні вогню на Донбасі

"Ті люди, які знаходяться у переговорному процесі – вони не є військовими. Вони виконують ті вказівки та інструкції, які отримують перед кожним "Мінськом", але у мене є очікування, що вони б не вели ці перемовини і не сперечались би по кожному слову, по кожній комі тих додаткових заходів, якби у них не було наміру дотримуватись режиму припинення вогню, бо з їх сторони так само гинуть люди", – каже Резніков.

Він додав, що "та сторона так само змучена від ескалації, так саме шукає варіанти збереження свого обличчя, як вийти з цієї ситуації".

На його думку, будь-яка війна рано чи пізно має завершитись, і зараз надія є.

"Ми маємо надію, що буде відновлено роботу Спільного центру контролю та координації вогню і російські військові повернуться до складу СЦКК, тому що це працюючий механізм. Це дозволить рухатись до постійного "режиму тиші", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.