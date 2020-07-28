Резников: террористы тоже заинтересованы в прекращении огня на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Боевики на Донбассе не вели бы переговоры в Минске и не спорили бы по каждому слову, если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня. Об этом в эфире "Общественного радио" заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает УНН.