Резніков назвав ілюзіями моделі безпеки в регіоні, які не передбачають звільнення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ілюзіями моделі безпеки в регіоні, які не передбачають звільнення Криму і запевнив - з ними треба прощатися, передає УНН.
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"Будь-які моделі чи розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації – це ілюзії. З цими ілюзіями треба прощаватися. Не треба себе обманювати, що існують якісь інші варіанти. Їх не існує. Тому в контексті Криму має бути тільки один ракурс - як звільняти? Це спільний інтерес. На цьому мають бути сконцентровані спільні зусилля", - сказав Резніков під час під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.
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