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Резніков назвав ілюзіями моделі безпеки в регіоні, які не передбачають звільнення Криму

Резніков назвав ілюзіями моделі безпеки в регіоні, які не передбачають звільнення Криму

Київ • УНН

 • 601283 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ілюзіями моделі безпеки в регіоні, які не передбачають звільнення Криму і запевнив - з ними треба прощатися, передає УНН.

Цитата

"Будь-які моделі чи розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації – це ілюзії. З цими ілюзіями треба прощаватися. Не треба себе обманювати, що існують якісь інші варіанти. Їх не існує. Тому в контексті Криму має бути тільки один ракурс - як звільняти? Це спільний інтерес. На цьому мають бути сконцентровані спільні зусилля", - сказав Резніков під час під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.

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Раніше

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що "налагоджений і тривалий мир" може бути лише за умови відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Якщо росія збереже контроль над півостровом, то використає його для нового вторгнення.

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