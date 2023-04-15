Резников назвал иллюзиями модели безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождение Крыма

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"Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождения Крыма от российской оккупации – это иллюзии. С этими иллюзиями надо прощаться. Не надо себя обманывать, что существуют какие-то другие варианты. Их не существует. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс - как освобождать? Это общий интерес. На этом должны быть сконцентрированы совместные усилия", - сказал Резников во время во время Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской Платформы.

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Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "налаженный и длительный мир" может быть только при условии восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым. Если россия сохранит контроль над полуостровом, то использует его для нового вторжения.