Режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться в неділю вранці - МЗС Катару

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 16352 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 29044 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 51979 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 104061 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 130104 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 127328 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144648 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173225 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220105 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176287 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 103890 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 109795 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 142892 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 126083 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 102842 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 16360 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 44820 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 197908 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 195791 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 327060 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 16376 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 20365 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 67812 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 95933 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 91834 перегляди
Актуальне
Режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться в неділю вранці - МЗС Катару

Режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться в неділю вранці - МЗС Катару

Київ • УНН

 • 34188 перегляди

Режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться 19 січня о 8:30 за місцевим часом. Про це повідомив речник МЗС Катару після затвердження угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

У неділю, 19 січня, розпочнеться режим припинення вогню та процес звільнення заручників в секторі Газа. Про це повідомив у Х речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, пише УНН.

Деталі 

"За погодженням сторін угоди та посередників, режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться о 8:30 ранку в неділю, 19 січня, за місцевим часом в Газі. Ми радимо жителям бути обережними, дотримуватися максимальної обережності і чекати вказівок з офіційних джерел", - ідеться у дописі речника МЗС Катару.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.

Кабінет міністрів Ізраїлю 17 січня затвердив угоду з ХАМАС щодо обміну заручників та припинення вогню в секторі Газа. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами