Режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться в неділю вранці - МЗС Катару
Київ • УНН
Режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться 19 січня о 8:30 за місцевим часом. Про це повідомив речник МЗС Катару після затвердження угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
У неділю, 19 січня, розпочнеться режим припинення вогню та процес звільнення заручників в секторі Газа. Про це повідомив у Х речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, пише УНН.
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"За погодженням сторін угоди та посередників, режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться о 8:30 ранку в неділю, 19 січня, за місцевим часом в Газі. Ми радимо жителям бути обережними, дотримуватися максимальної обережності і чекати вказівок з офіційних джерел", - ідеться у дописі речника МЗС Катару.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.
Кабінет міністрів Ізраїлю 17 січня затвердив угоду з ХАМАС щодо обміну заручників та припинення вогню в секторі Газа.