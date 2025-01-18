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Режим прекращения огня в секторе Газа начнется в воскресенье утром - МИД Катара

Режим прекращения огня в секторе Газа начнется в воскресенье утром - МИД Катара

Киев  •  УНН

 • 1812 просмотра

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Режим прекращения огня в секторе Газа начнется 19 января в 8:30 по местному времени. Об этом сообщил представитель МИД Катара после утверждения соглашения между Израилем и ХАМАС.

В воскресенье, 19 января, начнется режим прекращения огня и процесс освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщил в Х спикер Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари, пишет УНН.

Детали 

"По согласованию сторон соглашения и посредников, режим прекращения огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе. Мы советуем жителям быть осторожными, соблюдать максимальную осторожность и ждать указаний из официальных источников", - говорится в заметке представителя МИД Катара.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.

Кабинет министров Израиля 17 января утвердил соглашение с ХАМАС по обмену заложников и прекращению огня в секторе Газа. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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