Режим прекращения огня в секторе Газа начнется в воскресенье утром - МИД Катара

В воскресенье, 19 января, начнется режим прекращения огня и процесс освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщил в Х спикер Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари, пишет УНН.

Детали

"По согласованию сторон соглашения и посредников, режим прекращения огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе. Мы советуем жителям быть осторожными, соблюдать максимальную осторожность и ждать указаний из официальных источников", - говорится в заметке представителя МИД Катара.

Напомним

Ранее УНН писал, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.

Кабинет министров Израиля 17 января утвердил соглашение с ХАМАС по обмену заложников и прекращению огня в секторе Газа.