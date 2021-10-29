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Рейтинг Global Firepower Index: Збройні сили України посіли 25 місце серед кращих армій світу

Київ • УНН

 • 87347 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Збройні сили України піднялися на два пункти в рейтингу армій світу Global Firepower Index – 2021 порталу Global Firepower і опинилась на 25-й позиції зі 140, інформує УНН.

Рейтинг Global Firepower Index: Збройні сили України посіли 25 місце серед кращих армій світу

Деталі

За даними порталу, на першому місці в рейтингу 2021 року розташувалася армія США, слідом йдуть Росія та Китай. П'ятірку лідерів замикають Індія та Японія.

Україна знаходиться на 25 місці. Позаду Таїланд та Алжир. Попереду знаходяться В'єтнам та Польща.

Як зазначають автори рейтингу, під час його складання оцінюються близько 50 факторів, які дозволяють врахувати чисельність збройних сил, рівень технічної оснащеності, фінансування, використання сучасних технологій та логістичні можливості.

Портал Global Firepower проводить оцінку армій світу з 2006 року.

Доповнення

Напередодні до розпорядження Збройних сил України надійшли турецькі ударні безпілотні літальні апарати "Байрактар". Українські військові навіть встигли випробувати їх проти російських окупантів на Донеччині.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть ЗСУ протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", перша партія яких надійде на озброєння українських військових до кінця поточного року.

Крім того, з 2023 року Військово-морські сили України почнуть отримувати модернізовані бойові катери проекту Mark VI від США.

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