Рейтинг Global Firepower Index: Вооруженные силы Украины заняли 25 место среди лучших армий мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Вооруженные силы Украины поднялись на два пункта в рейтинге армий мира Global Firepower Index - 2021 портала Global Firepower и оказалась на 25-й позиции из 140, сообщает УНН.
Детали
По данным портала, на первом месте в рейтинге 2021 года разместилась армия США, следом идут Россия и Китай. Пятерку лидеров замыкают Индия и Япония.
Украина находится на 25-м месте. Позади Таиланд и Алжир. Впереди находятся Вьетнам и Польша.
Как отмечают авторы рейтинга, при его составлении оцениваются около 50 факторов, позволяющих учесть численность вооруженных сил, уровень технической оснащенности, финансирование, использование современных технологий и логистические возможности.
Портал Global Firepower производит оценку армий мира с 2006 года.
Дополнение
Накануне в распоряжение Вооруженных сил Украины поступили турецкие ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Украинские военные даже успели испытать их против российских оккупантов Донецкой области.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут ВСУ противотанковые ракетные комплексы Джавелин, первая партия которых поступит на вооружение украинских военных до конца текущего года.
Кроме того, с 2023 гогда Военно-морские силы Украины начнут получать модернизированные боевые катера проекта Mark VI от США.