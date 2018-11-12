Рейтинг АТР: персональний рекорд Молчанова та ривок Стаховського

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. В оновленому світовому тенісному рейтингу АТР відбулися зміни, які торкнулися й українських гравців, інформує УНН з посиланням на сайт АТР.

Перша ракетка України в одиночному рейтингу Сергій Стаховський піднявся одразу на шість позицій та займає 138 щабель. Крім того, наш Владислав Манафов відзначився покращенням на 49 позицій та став 465-м.

Примітно, що завдяки шостому виграному в сезоні парному турнірі українець Денис Молчанов піднявся на 5 сходинок і зайняв 67-ме у світі, що стало його найкращим показником в кар’єрі гравця парного розряду.

Нагадаємо, що Молчанов та словак Зеленай тріумфували на парних змаганнях у Братиславі.

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