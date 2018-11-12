Рейтинг АТР: персональный рекорд Молчанова и рывок Стаховского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В обновленном мировом теннисном рейтинге АТР произошли изменения, которые коснулись и украинских игроков, информирует УНН со ссылкой на сайт АТР.
Первая ракетка Украины в одиночном рейтинге Сергей Стаховский поднялся сразу на шесть позиций и занимает 138 ступень. Кроме того, наш Владислав Манафов отличился улучшением на 49 позиций и стал 465-м.
Примечательно, что благодаря шестому выигранном в сезоне парном турнире украинец Денис Молчанов поднялся на 5 ступенек и занял 67-е место в мире, что стало его лучшим показателем в карьере игрока парного разряда.
Напомним, что Молчанов и словак Зеленай торжествовали на парных соревнованиях в Братиславе.