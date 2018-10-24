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Рейдерство в АПК процвітає з вини Міністерства юстиції - заява

Рейдерство в АПК процвітає з вини Міністерства юстиції - заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Рейдерські атаки в агропромисловому секторі давно стали систематичною проблемою для країни. Замість того, аби викорінити це ганебне явище, Мін'юст фактично сприяє його розквіту. Про це у коментарі УНН заявив юрист Ростислав Кравець.

За його словами, корінь проблеми лежить у зловживанні реєстраторами Міністерства юстиції своїми повноваженнями.

“Під поняттям „рейдерство“ ми розуміємо певні кримінальні злочини, пов’язані із підробкою документів, із шахрайством та відвертими крадіжками. Якщо ми говоримо про АПК, то це, наприклад, збір чужого врожаю. Ланцюжок рейдерського захоплення починається з того, що реєстратор Міністерства юстицій змінює право власності на майно з реального власника на іншого. А так званий новий власник підприємства переписує його на підставну особу”, — розповів Кравець.

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Мін’юст має усі важелі впливу, аби покінчити із рейдерством українських земель, вважає юрист. Натомість, відомство займається “окозамилюванням”, розповідаючи про ефективність дії антирейдерських аграрних штабів, додав Кравець.

“Саме через відсутність належного контролю за державними реєстраторами з боку Мін’юсту, в Україні і відбуваються рейдерські захоплення земель. Тобто, Мін’юст сам сприяє цьому ганебному явищу. А щоб якось виправдати свою бездіяльність, чиновники Міністерства не перестають популяризувати тему ефективної боротьби із явищем через дію антирейдерських аграрних штабів”, — сказав юрист.

Нагадаємо, на Харківщині селяни заявили про рейдерське захоплення земель та врожаю СП “Добрий господар”.  Представники підприємства, у свою чергу, розповіли, що орендовані СП земельні ділянки у Реєстрі Мін'юсту були переписані на інші комерційні структури. Задля їх повернення працювала антирейдерська комісія Мін'юсту, яка у підсумку таки визнала право оренди паїв селян за “Добром господарем”. Разом з тим, на сьогодні це не рятує ані поля, ані врожай підприємства від рейдерським посягань.

Як розповідають пайщики СП “Добрий господар”, з їх земель вже було скошено понад 60 га соняшника. Зробили це компанії “Фермер-Агро” та “Щедрі лани Слобожанщини”, пов’язані з місцевим фермером Андрієм Оборою. Жодних прав на обробіток землі “Доброго господаря” останні не мають, — говорить директор СП Анна Камінська, — проте Обора обумовлює свої дії судовими ухвалами. 

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