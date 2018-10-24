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Рейдерство в АПК процветает по вине Министерства юстиции - заявление

Рейдерство в АПК процветает по вине Министерства юстиции - заявление

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Рейдерские атаки в агропромышленном секторе давно стали систематической проблемой для страны. Вместо того, чтобы искоренить это позорное явление, Минюст фактически способствует его расцвету. Об этом в комментарии УНН заявил юрист Ростислав Кравец.

По его словам, корень проблемы лежит в злоупотреблении регистраторами Министерства юстиции своими полномочиями.

“Под понятием „рейдерство“ мы понимаем определенные уголовные преступления, связанные с подделкой документов, с мошенничеством и откровенными кражами. Если мы говорим об АПК, то это, например, сбор чужого урожая. Цепочка рейдерского захвата начинается с того, что регистратор Министерства юстиции меняет право собственности на имущество с реального владельца на другого. А так называемый новый владелец предприятия переписывает его на подставное лицо”, - рассказал Кравец.

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Минюст имеет все рычаги влияния, чтобы покончить с рейдерством украинских земель, считает юрист. Зато, ведомство занимается “очковтирательством”, рассказывая об эффективности действия антирейдерских аграрных штабов, добавил Кравец.

“Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за государственными регистраторами со стороны Минюста, в Украине и происходят рейдерские захваты земель. То есть, Минюст сам способствует этому позорному явлению. А чтобы как-то оправдать свое бездействие, чиновники Министерства не перестают популяризировать тему эффективной борьбы с явлением через действия антирейдерских аграрных штабов”, - сказал юрист.

Напомним, в Харьковской области селяне заявили о рейдерском захвате земель и урожая СП “Добрий господар”. Представители предприятия, в свою очередь, рассказали, что арендованные СП земельные участки в Реестре Минюста были переписаны на другие коммерческие структуры. Для их возвращения работала антирейдерская комиссия Минюста, которая в итоге таки признала право аренды паев селян за “Добрим господарем”. Вместе с тем, на сегодня это не спасает ни поля, ни урожай предприятия от рейдерских посягательств.

Как рассказывают пайщики СП “Добрий господар”, с их земель уже скошено более 60 га подсолнечника. Сделали это компании “Фермер-Агро” и “Щедрі лани Слобожанщини”, связанные с местным фермером Андреем Оборой. Никаких прав на обработку земли “Доброго господаря” последние не имеют, — говорит директор СП Анна Каминская, — однако Обора обусловливает свои действия судебными постановлениями.

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