Reuters: турецькі слідчі завершили обшук резиденції саудівського генконсула в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Група турецьких слідчих завершила процедуру обшуку в резиденції генконсула Саудівської Аравії в Стамбулі в рамках розслідування справи про зникнення журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це в четвер повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
Згідно з даними агентства, слідчі 9 годин вивчали приміщення резиденції. Раніше телеканал CNN Turk повідомляв, що планувалося оглянути як внутрішні приміщення резиденції, так і службові автомашини дипломатів. Приблизно за дві години до приїзду турецьких експертів в резиденцію прибули 11 членів саудівської слідчої групи.
Обшуки в резиденції повинні були пройти у вівторок, проте турецьких криміналістів не пустили всередину. Глава МЗС Мевлют Чавушоглу пояснив, що підставою для відмови стало те, що в будівлі знаходилися члени сім’ї генконсула. Глава МВС Сулейман Сойлу в свою чергу зазначив, що проблема була у відсутності формальних домовленостей з саудівської стороною.
Як повідомляв УНН, Помпео заявив, що бачить “серйозну рішучість” Ер-Ріяда в розслідуванні зникнення Хашкаджі.