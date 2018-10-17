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Reuters: поліція Туреччини відклала огляд резиденції саудівського генконсула

Reuters: поліція Туреччини відклала огляд резиденції саудівського генконсула

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліція Туреччини не буде оглядати в найближчі години резиденцію генконсула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда Ібрагіма аль-Утейбі в рамках розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на представників відомства, інформує УНН.

За його даними, перенесення слідчих заходів в резиденції саудівського консула пов’язане з тим, що представники Саудівської Аравії не змогли взяти в ньому участь у вівторок, 16 жовтня.

Раніше телеканал NTV повідомив, що турецькі слідчі почали огляд резиденції саудівського генконсула в Стамбулі Мухаммеда Ібрагіма аль-Утейбі. У свою чергу телеканал Habertürk поінформував, що сам генконсул вилетів з аеропорту Ататюрка регулярним рейсом о 17:00 за місцевим часом (збігається з київським) на батьківщину на тлі скандалу зі зникненням журналіста. За його даними, дипломат з моменту зникнення Хашкаджі нібито не з’являвся на публіці і не виїжджав за межі резиденції.

Нагадуємо, Трамп не бачить нічого хорошого, якщо в Ер-Ріяді з самого початку знали про долю Хашкаджі.

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